Панин о Кузьмине: «Созвонились с Кузей! Ждем возвращения этого мужика с сильнейшим характером 🫂»
Григорий Панин сообщил, что игроки «Салавата» созвонились с Глебом Кузьминым.
Во вторник «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.
Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
«Созвонились с Кузей! Ждем возвращения этого мужика с сильнейшим характером 🫂» – написал капитан уфимцев в телеграм-канале.
Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Григория Панина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости