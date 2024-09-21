Панин о Кузьмине: «Созвонились с Кузей! Ждем возвращения этого мужика с сильнейшим характером 🫂»

Григорий Панин сообщил, что игроки «Салавата» созвонились с Глебом Кузьминым.

Во вторник «Салават Юлаев » обыграл «Авангард » (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.

Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Созвонились с Кузей! Ждем возвращения этого мужика с сильнейшим характером 🫂» – написал капитан уфимцев в телеграм-канале.

Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу