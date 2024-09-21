Гайлик о травме Кузьмина: «Поступок Дитца заслуживает сурового наказания. Нельзя толкать в спину на борт. С этим надо бороться» 

Юрий Гайлик прокомментировал эпизод с травмой Глеба Кузьмина.

Нападающий «Салавата Юлаева » врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем . Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

— На мой взгляд, это большая грубость со стороны Дитца, с этим надо бороться. Неприемлемы такие действия на льду. Могло все закончиться для игрока «Салавата» еще хуже.

— Кажется, Дитц просто толкнул Кузьмина, как часто бывает в хоккее — особой грубости не было.

— Он атаковал его и толкнул рукой на борт. Это грубое нарушение.

— Нельзя вообще трогать соперника?

— Надо было выбить шайбу, но не толкать игрока в борт, чтобы тот убился. Там от борта было три метра. Можно играть в тело, нельзя толкать в спину. С этим надо бороться. Поступок защитника «Авангарда » заслуживает сурового наказания.

— Штраф или дисквалификация?

— Это пусть руководство КХЛ решает. Но грубость надо убирать. Никто не запрещает играть в тело, бороться, но только в рамках правил. Плечо в плечо, встречай, ставь корпус. А толкать рукой на борт — опасно, – сказал заслуженный тренер России, бывший игрок СКА.