Гайлик о травме Кузьмина: «Поступок Дитца заслуживает сурового наказания. Нельзя толкать в спину на борт. С этим надо бороться»
Нападающий «Салавата Юлаева» врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
— На мой взгляд, это большая грубость со стороны Дитца, с этим надо бороться. Неприемлемы такие действия на льду. Могло все закончиться для игрока «Салавата» еще хуже.
— Кажется, Дитц просто толкнул Кузьмина, как часто бывает в хоккее — особой грубости не было.
— Он атаковал его и толкнул рукой на борт. Это грубое нарушение.
— Нельзя вообще трогать соперника?
— Надо было выбить шайбу, но не толкать игрока в борт, чтобы тот убился. Там от борта было три метра. Можно играть в тело, нельзя толкать в спину. С этим надо бороться. Поступок защитника «Авангарда» заслуживает сурового наказания.
— Штраф или дисквалификация?
— Это пусть руководство КХЛ решает. Но грубость надо убирать. Никто не запрещает играть в тело, бороться, но только в рамках правил. Плечо в плечо, встречай, ставь корпус. А толкать рукой на борт — опасно, – сказал заслуженный тренер России, бывший игрок СКА.
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