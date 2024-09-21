Терещенко об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Вообще по барабану! Важно, что Овечкин и Малкин играют, приносят результат и зарабатывают деньги, о них говорят»

Алексей Терещенко прокомментировал непопадание Александра Овечкина в рейтинг TSN.

Капитан «Вашингтона » впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.

«Ой, честно, вообще по барабану! Хоть не в топ‑50, хоть не в топ‑10. Просто по барабану! Ну не попал и что? Это дело сугубо тех журналистов, кто написал про это.

Важно, что Саша Овечкин, Женя Малкин и другие наши ребята играют. О них говорят, они приносят результат и зарабатывают деньги. Ну как тут могут быть важны какие‑то топ‑50?! На деле все обстоит абсолютно по‑другому», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.