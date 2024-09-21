Терещенко об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Вообще по барабану! Важно, что Овечкин и Малкин играют, приносят результат и зарабатывают деньги, о них говорят»
Алексей Терещенко прокомментировал непопадание Александра Овечкина в рейтинг TSN.
Капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.
«Ой, честно, вообще по барабану! Хоть не в топ‑50, хоть не в топ‑10. Просто по барабану! Ну не попал и что? Это дело сугубо тех журналистов, кто написал про это.
Важно, что Саша Овечкин, Женя Малкин и другие наши ребята играют. О них говорят, они приносят результат и зарабатывают деньги. Ну как тут могут быть важны какие‑то топ‑50?! На деле все обстоит абсолютно по‑другому», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости