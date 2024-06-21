Терещенко о контракте Овечкина в списке неэффективных: «Я согласен. Саня в обороне проседает. Его задача заключается в другом. Одна из главных целей – побить рекорд Гретцки»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Алексей Терещенко Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

Он высказался о том, что контракт Овечкина попал в список самых неэффективных в «Вашингтоне» по версии The Athletic.

Журналист издания отметил, что капитан «Кэпиталс» замедлился до такой степени, что стал одним из худших нападающих при игре в обороне в НХЛ.

«В плане неэффективности, исходя из параметров рейтинга, я согласен с The Athletic. Саня – другой игрок. Это мое мнение. Видно, что он в игре в обороне проседает. Наверное, его задача заключается в другом. К этому надо нормально относиться.

Да, не так играет в обороне, я уже не раз говорил: когда «Вашингтон» выигрывал Кубок Стэнли, он играл по-другому. Он играл на команду, понимал, что был один из немногих шансов выиграть Кубок Стэнли, было все, они этим воспользовались. Он делал все: ловил на себя шайбы, в обороне играл, делал много черновой работы. 

Это не означает, что он не умеет играть. Да, цель – выиграть Кубок Стэнли еще раз, но, наверное, одна из главных целей, не будем скрывать, – побить рекорд Гретцки, осталось чуть-чуть. Это нормально», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Контракты Овечкина, Проворова, Стэмкоса, Тавареса и Марнера – в списке самых неэффективных по версии The Athletic

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вообще говоря, я не понимаю разговоров о контракте Овечкина. ОН может быть и в 2 раза больше и это будет норм.
Во-первых это элементарный бонус за лояльность, всё же он там уже 20 лет катает.
Во-вторых, абсолютно очевидно, что весь Вашингтон, в текущем виде, доживает последние сезоны. Клубу нужна перестройка, которая постепенно идёт, но молодняку надо обкататься, а старики.. Ну, они старики. И Овечкин один из них. Ему всё же уже вот-вот и 39. Бекстрём и ОШи не сильно моложе. Так что у них финальные гастроли любимцев публики.
В-третьих - догнать Гретцки, это не одна из целей, а по сути основная, если не единственная. И она нужна не только Овечкину, но и Вашингтону. Всё, КС уже был взят, для нового ресурса нет, глобально рекорд это главная задача, а дальше можно завершать
+5
-2
+3
Рекорды - это про преодоление, самопожертвование и удачу.
А тут вся команда ни пойми чем занимается ради цифирок какой-то пенсии.
+10
-9
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
Какой ужас, ветеран-снайпер плохо отрабатывает в обороне😱. А ничего, что он всю карьеру лучший снайпер команды плюс входит в 100 лучших ассистентов за всю историю лиги. Требовать от игрока, который делает результат, чтобы он ещё и в обороне на уровне топовых защитников отрабатывал, это полный бред. На это сил даже у молодых не хватит. Помните, как один гениальный тренер заставлял Овечкина сконцентрироваться на обороне ? Пропускать стали ненамного меньше, а вот с заброшенными шайбами стала просто беда. Овечкин стал забрасывать меньше, а кроме его это в команде никто и делать не умеют. Поэтому тренера выгнали и больше никогда никуда не брали. Да, в победном плей-офф Овечкин действительно рвал и метал по всей площадке, но во-первых он был моложе, а во-вторых это было всего 24 матча постсезона, причём ему не пришлось выкладываться полностью во всех играх. И в-третьих, на кону стоял Кубок, которого у его тогда ещё небыло. А теперь вопрос, зачем Овечкину рвать жилы в обороне, если их пионерскому отряду ничего не светит (они и в плей-офф вышли случайно), ведь его цель заброшенные шайбы и рекорд лиги (а заброшенные шайбы приносят победы команде) ?
Потому что он профессионал,получает за это деньги,поэтому и должен рвать жилы,независимо от того ,что светит или не светит его команде,и в сборную он наверно всегда приезжал,и не рал жилы потому что его команде тоже ничего не светило 😂😂😂?,физическая форма никакая,ну никак не похож на спортсмена,поэтому и сил на льду нет отрабатывать в обороне,ждут не дождутся ,когда же он этот рекорд побъёт,когда он в карьере в своей команде игроков лучше делал?
+1
0
+1
Проседает в обороне? 😅 Да Саша туда даже не ходит на прямых ногах, а сразу на скамейку идёт. Как бы мы не любили Ови, и как бы не были ему благодарны за феноменальную карьеру, но что-то с физикой ему нужно делать. Он почти не катается уже, просто ходит. Ему не 50, и он не в ночной лиге возрастных олигархов играет (пока что). Но, судя по его недавним интервью, проблему с питанием и подготовкой он так и не осознал. По прежнему считает, что может делать всё тоже самое, что в 20 лет, а голы сами придут. Да, придут. Бросок то никуда не делся. Когда ты приходишь в офис, и стоишь пуляешь, потом так же пешком уходишь на скамейку. Это уже не игра в хоккей, а откровенное набивание статы.
0
0
0
Ответ Andry 72
Потому что он профессионал,получает за это деньги,поэтому и должен рвать жилы,независимо от того ,что светит или не светит его команде,и в сборную он наверно всегда приезжал,и не рал жилы потому что его команде тоже ничего не светило 😂😂😂?,физическая форма никакая,ну никак не похож на спортсмена,поэтому и сил на льду нет отрабатывать в обороне,ждут не дождутся ,когда же он этот рекорд побъёт,когда он в карьере в своей команде игроков лучше делал?
Кого он делал лучше? Бэкстрем благодаря ему в топ-100 лучших ассистентов в истории лиги, хотя его даже шведы не очень ценят. Оши один раз в карьере 30+ шайб выбил играя с Овечкиным. Уилсон оказался не таким уж дуболомов, который может только драться. Он раскрылся тоже в звене с Овечкиным. Строум в паре с Овечкиным тоже играет значительно результативнее, причём чаще забивает, чем отдаёт. Даже Макмайкл в звене с Овечкиным не смотрится таким уж бревном. А насчёт того, что профессионал всегда должен рвать жилы, то я тебя огорчу. Профессионал тем и отличается, что он может адекватно оценивать ситуацию, и знает, что он может сделать, а что нет. Например, кидаться под бросок рискуя получить травму, лучший снайпер команды может в плей-офф, но не в регулярном сезоне. Проиграть матч не так страшно, как потерять лидера из-за глупой травмы, да ещё и в проигранном матче.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий