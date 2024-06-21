Терещенко о контракте Овечкина в списке неэффективных: «Я согласен. Саня в обороне проседает. Его задача заключается в другом. Одна из главных целей – побить рекорд Гретцки»
Алексей Терещенко поделился мнением о форварде Александре Овечкине.
Он высказался о том, что контракт Овечкина попал в список самых неэффективных в «Вашингтоне» по версии The Athletic.
Журналист издания отметил, что капитан «Кэпиталс» замедлился до такой степени, что стал одним из худших нападающих при игре в обороне в НХЛ.
«В плане неэффективности, исходя из параметров рейтинга, я согласен с The Athletic. Саня – другой игрок. Это мое мнение. Видно, что он в игре в обороне проседает. Наверное, его задача заключается в другом. К этому надо нормально относиться.
Да, не так играет в обороне, я уже не раз говорил: когда «Вашингтон» выигрывал Кубок Стэнли, он играл по-другому. Он играл на команду, понимал, что был один из немногих шансов выиграть Кубок Стэнли, было все, они этим воспользовались. Он делал все: ловил на себя шайбы, в обороне играл, делал много черновой работы.
Это не означает, что он не умеет играть. Да, цель – выиграть Кубок Стэнли еще раз, но, наверное, одна из главных целей, не будем скрывать, – побить рекорд Гретцки, осталось чуть-чуть. Это нормально», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Контракты Овечкина, Проворова, Стэмкоса, Тавареса и Марнера – в списке самых неэффективных по версии The Athletic
Во-первых это элементарный бонус за лояльность, всё же он там уже 20 лет катает.
Во-вторых, абсолютно очевидно, что весь Вашингтон, в текущем виде, доживает последние сезоны. Клубу нужна перестройка, которая постепенно идёт, но молодняку надо обкататься, а старики.. Ну, они старики. И Овечкин один из них. Ему всё же уже вот-вот и 39. Бекстрём и ОШи не сильно моложе. Так что у них финальные гастроли любимцев публики.
В-третьих - догнать Гретцки, это не одна из целей, а по сути основная, если не единственная. И она нужна не только Овечкину, но и Вашингтону. Всё, КС уже был взят, для нового ресурса нет, глобально рекорд это главная задача, а дальше можно завершать
А тут вся команда ни пойми чем занимается ради цифирок какой-то пенсии.