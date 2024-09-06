Алексей Терещенко: «Хотелось бы, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в этом сезоне. Не думаю, что погоня давит на него. В подсознании Александр понимает, что близок»
Алексей Терещенко высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Форвард «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ с 853 шайбами, уступая только Уэйну Гретцки (894).
«Саша справится с давлением в новом сезоне, он не мальчик, прекрасно все понимает. Хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки в этом сезоне, тем более «Вашингтон» обновился в хорошем смысле. Хотелось бы и удачной игры от других наших ребят: Мирошниченко и Тринеева.
Не думаю, что на Овечкина давит погоня за Гретцки, всеобщие обсуждения. В подсознании он понимает, что он уже близок. Главное – провести ровный сезон без травм», – сказал трехкратный чемпион мира.
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