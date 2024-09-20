Овечкин впервые не вошел в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN
Александр Овечкин впервые не включен в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.
TSN в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. В понедельник канадский телеканал опубликует список с 50-го по 41-е место.
Канал составляет рейтинг лучших игроков на сезон с 2010 года. В этом году в список впервые не попал Александр Овечкин.
Капитан «Вашингтона» занимал 2-е место в рейтинге в 2010 и 2011 годах и 33-е – в прошлом году.
В сезоне-2023/24 нападающий набрал 65 (31+34) очков в 79 играх.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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