Якушев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Здесь замешана политика, а не спорт. Дай бог Саше здоровья, успехов в гонке за рекордом Гретцки»
Александр Якушев прокомментировал непопадание Александра Овечкина в рейтинг TSN.
Капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.
«Хотелось бы понимать, по каким критериям был составлен рейтинг, по последнему сезону или в совокупности. Мне кажется, что во мнении этих экспертов больше политики, чем спортивной составляющей. Даже если последний сезон для Саши сложился менее удачно, чем другие, здесь, думаю, замешана политика, а не спорт.
Ему и людям, которые любят и ценят Сашу, не надо обращать внимание на рейтинг. Да, отсутствие в топ‑50 обидно, но все мы знаем, что за игрок и человек Овечкин. Дай бог ему здоровья, успехов в гонке за рекордом Гретцки. Уверен, все будущие сезоны для Саши будут благополучными», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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