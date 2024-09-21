Губерниев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Думаю, Александру глубоко фиолетово. Высоцкий никогда не был ни заслуженным, ни народном артистом СССР. И что?»

Дмитрий Губерниев прокомментировал непопадание Александра Овечкина в рейтинг TSN.

Капитан «Вашингтона » впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.

«Это же субъективные вещи. Рейтинг этот по каким критериям составлялся?

Я думаю, что Александру глубоко фиолетово, он идет своим путем. Сегодня ты в рейтинге, завтра – нет. Он в свое время взял трофей в НХЛ, это главное. Вот и теперь ему нужно пытаться завоевать Кубок Стэнли вновь. И, конечно, побить рекорд Гретцки .

Владимир Семенович Высоцкий, например, никогда не был ни заслуженным, ни народном артистом СССР. И что?» – сказал комментатор «Матч ТВ».