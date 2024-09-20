Карлсон о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «Не стоит сомневаться в его снайперских способностях. Мы бы хотели, чтобы он сделал это в этом году»

Джон Карлсон высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Карлсон ответил на вопрос о том, может ли Овечкин побить рекорд в сезоне-2024/25.

«Да. Я думаю, мы все были бы рады этому. Знаете, это сбросило бы груз с его плеч.

Что касается нас, то игроки, забивающие по 40 голов, не растут на деревьях.

Одно я усвоил: не стоит сомневаться в нем и его снайперских способностях. Мы бы хотели, чтобы он сделал это в этом году», – сказал защитник «Вашингтона » Джон Карлсон .