Мартин Гернат: «Овечкин – топовый русский хоккеист. У него замечательная карьера, впереди еще один крутой сезон. Надеюсь, он сможет побить рекорд Гретцки»
Мартин Гернат высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Овечкин – топовый русский хоккеист. У него замечательная карьера, впереди у него еще один крутой сезон.
Надеюсь, он сможет побить рекорд Гретцки. Посмотрим, как он будет играть в этом году. Пока я просто пожелаю ему здоровья», – сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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