Мартин Гернат: «Овечкин – топовый русский хоккеист. У него замечательная карьера, впереди еще один крутой сезон. Надеюсь, он сможет побить рекорд Гретцки»

Мартин Гернат высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин – топовый русский хоккеист. У него замечательная карьера, впереди у него еще один крутой сезон.

Надеюсь, он сможет побить рекорд Гретцки. Посмотрим, как он будет играть в этом году. Пока я просто пожелаю ему здоровья», – сказал защитник «Локомотива » Мартин Гернат .