Фетисов о шансах Овечкина догнать Гретцки в новом сезоне: «Вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Будем за него болеть, переживать»

Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Способен ли Овечкин догнать Гретцки уже в новом сезоне, учитывая, что он может забивать и по 50 шайб за сезон?

– Как пойдет! Да, вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Поэтому да, вполне. Будем за него болеть, переживать.

– По-особенному ли на него всегда настраиваются все соперники в НХЛ, учитывая такой ажиотаж?

– В прошлом сезоне был тот самый случай, когда сезон не пошел. Против таких игроков всегда настраиваются, даже и 20 лет назад так было, ничего нового здесь нет, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.