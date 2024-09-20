Фетисов о шансах Овечкина догнать Гретцки в новом сезоне: «Вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Будем за него болеть, переживать»
Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Способен ли Овечкин догнать Гретцки уже в новом сезоне, учитывая, что он может забивать и по 50 шайб за сезон?
– Как пойдет! Да, вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Поэтому да, вполне. Будем за него болеть, переживать.
– По-особенному ли на него всегда настраиваются все соперники в НХЛ, учитывая такой ажиотаж?
– В прошлом сезоне был тот самый случай, когда сезон не пошел. Против таких игроков всегда настраиваются, даже и 20 лет назад так было, ничего нового здесь нет, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости