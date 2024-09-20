Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать все сложнее и сложнее»

Александр Овечкин сказал, что забивать с каждым сезоном становится все сложнее.

39-летний капитан «Вашингтона » гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – 853 против 894.

«Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать становится все сложнее и сложнее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному.

Мы просто будем стараться сделать все возможное, чтобы забивать голы и выигрывать матчи», – сказал Овечкин .

Первый матч в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» проведет в ночь на 13 октября, когда команда примет «Нью-Джерси».