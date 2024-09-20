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Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать все сложнее и сложнее»

Александр Овечкин сказал, что забивать с каждым сезоном становится все сложнее.

39-летний капитан «Вашингтона» гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – 853 против 894. 

«Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать становится все сложнее и сложнее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному. 

Мы просто будем стараться сделать все возможное, чтобы забивать голы и выигрывать матчи», – сказал Овечкин

Первый матч в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» проведет в ночь на 13 октября, когда команда примет «Нью-Джерси».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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