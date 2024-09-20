Якушев о рекорде Гретцки: «НХЛ – это бизнес, а Овечкин – реклама. Если он не успеет за 2 года, «Вашингтон» предложит ему продление»

Александр Якушев высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона » занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«Не сомневаюсь, что он этот рекорд побьет. По контракту у него еще два года, и если он не успеет за это время, клуб обязательно предложит ему продление.

НХЛ – это бизнес, а Овечкин – реклама. На него ходят все любители хоккея, не только в Вашингтоне, и он везде собирает аншлаги», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .

Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать все сложнее и сложнее»