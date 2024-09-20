Якушев о рекорде Гретцки: «НХЛ – это бизнес, а Овечкин – реклама. Если он не успеет за 2 года, «Вашингтон» предложит ему продление»
Александр Якушев высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.
«Не сомневаюсь, что он этот рекорд побьет. По контракту у него еще два года, и если он не успеет за это время, клуб обязательно предложит ему продление.
НХЛ – это бизнес, а Овечкин – реклама. На него ходят все любители хоккея, не только в Вашингтоне, и он везде собирает аншлаги», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать все сложнее и сложнее»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости