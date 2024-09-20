  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Якушев о рекорде Гретцки: «НХЛ – это бизнес, а Овечкин – реклама. Если он не успеет за 2 года, «Вашингтон» предложит ему продление»
2

Якушев о рекорде Гретцки: «НХЛ – это бизнес, а Овечкин – реклама. Если он не успеет за 2 года, «Вашингтон» предложит ему продление»

Александр Якушев высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«Не сомневаюсь, что он этот рекорд побьет. По контракту у него еще два года, и если он не успеет за это время, клуб обязательно предложит ему продление.

НХЛ – это бизнес, а Овечкин – реклама. На него ходят все любители хоккея, не только в Вашингтоне, и он везде собирает аншлаги», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Силы у меня все еще есть. Но с каждым годом забивать все сложнее и сложнее»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Якушев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский об Овечкине: «Перевод на правый фланг – нормальная работа на сборе. Ему все труднее забивать? Да и жить тяжелее с возрастом»
сегодня, 09:45
Карбери рассмотрит перевод Овечкина на правый фланг: «Посмотрим, как это будет работать в лагере»
15сегодня, 08:30
Овечкин о «Вашингтоне»: «По сути, команда наполовину новая. Сейчас самое главное – подобрать сочетания звеньев. Притереться друг к другу, не думая о голах»
11сегодня, 07:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ястреб, дракон, леопард: это о каких клубах КХЛ?
14 минуты назадСпецпроект
71,8% игроков НХЛ – за введение потолка зарплат в плей-офф: «Безумие, как люди могут выздоравливать перед 1-м матчем. Ты играешь с клубом, который на 40 млн выше лимита»
323 минуты назад
«Динамо» проиграло «Адмиралу» – 1:4. У москвичей одна победа в пяти последних матчах
18сегодня, 11:58
КХЛ. «Адмирал» победил «Динамо», «Авангард» сыграет с «Автомобилистом»
56сегодня, 11:56
Спунер получит 42 млн рублей и бонусы от «Авангарда» за этот сезон (Михаил Зислис)
10сегодня, 11:23
«Авангард» подписал контракт со Спунером на год. Клуб не продлил договор с форвардом в прошлом сезоне
15сегодня, 10:53Фото
Ротенберг поздравил Бобровского с днем рождения: «Гордимся, что именно в СКА Сергей начал путь к вершинам славы. Сезон-2012/13 он открыл в Петербурге, а завершил с «Везиной»
62сегодня, 09:29
63,6% игроков НХЛ считают Турнир четырех наций соревнованием сильнейших сборных. Россия и Чехия на нем не сыграют
16сегодня, 09:15
Щитов о СКА: «Готовятся по советской методике Юрзинова – потом будут в очень хорошей кондиции. В команде много мастеров, они показывают зрелищный хоккей»
9сегодня, 08:59
Карбери рассмотрит перевод Овечкина на правый фланг: «Посмотрим, как это будет работать в лагере»
15сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Авангарда» о Спунере: «Его потенциал известен – приз «Лучшая тройка» в прошлом сезоне говорит сам за себя. Он должен влиться максимально быстро»
14 минут назад
Министр спорта Татарстана об «Ак Барсе»: «Нейронные нити еще не наращены, ребята притираются. Атмосфера хорошая, тренер понимает, куда попал»
146 минут назад
Кожевников о последнем месте «Металлурга» на Востоке: «После победы и дифирамбов пришло успокоение. Все проходят через это, время у команды еще есть»
сегодня, 12:04
Защитник «Динамо» Готовец получил 5 минут штрафа за удар в голову в игре с «Адмиралом»
1сегодня, 11:10Видео
Митч Марнер: «Я всегда был болельщиком «Лифс» и хотел, чтобы команда добилась успеха. Быть частью этого – нечто особенное»
сегодня, 10:42
Никита Щитов: «За «Ак Барсом» неинтересно наблюдать – натужная игра, смотреть тяжело. «Локомотив» здорово подошел к старту, «Трактор» и «Салават» хорошо играют
4сегодня, 10:25
Артем Батрак: «Спартак» – лучшая команда КХЛ здесь и сейчас. Они будут в лидерах как минимум до середины октября»
2сегодня, 10:14
Кучеров о Василевском: «Он всегда счастлив, но очень важно быть здоровым. Мне 31, а ему 30, и нужно заботиться о своем теле»
сегодня, 10:01
Каменский об Овечкине: «Перевод на правый фланг – нормальная работа на сборе. Ему все труднее забивать? Да и жить тяжелее с возрастом»
сегодня, 09:45
Сваймен, Перфетти, Мерсер и Александров – оставшиеся ограниченно свободные агенты НХЛ без контрактов
6сегодня, 08:46