Романцев провел 500-й матч в КХЛ. У него 120 (65+55) очков
Даниил Романцев провел 500-й матч в КХЛ.
Игра с «Авангардом» (3:0) стала юбилейной для 31-летнего нападающего «Автомобилиста». На его счету 120 (65+55) очков в лиге.
Романцев выступает за екатеринбургский клуб с сезона-2021/22. Ранее он представлял «Сибирь», «Амур», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Югру».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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