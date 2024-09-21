Романцев провел 500-й матч в КХЛ. У него 120 (65+55) очков

Даниил Романцев провел 500-й матч в КХЛ.

Игра с «Авангардом » (3:0) стала юбилейной для 31-летнего нападающего «Автомобилиста ». На его счету 120 (65+55) очков в лиге.

Романцев выступает за екатеринбургский клуб с сезона-2021/22. Ранее он представлял «Сибирь», «Амур», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Югру».