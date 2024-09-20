Звягин о серии поражений «Авангарда»: «С голами стало труднее. Создаем много моментов, но пока не получается. Нужно не думы думать, закапывая себя, а найти позитивный настрой»

Сергей Звягин высказался о серии поражений «Авангарда».

Сегодня клуб проиграл 4-й матч подряд . Команда уступила «Автомобилисту» со счетом 3:0.

В следующем матче, 23 сентября, омичи сыграют против СКА.

– Если смотреть просто на этот один матч, то хорошая игра от нас. Хорошие первые два периода, несмотря на счет. Это если говорить по картинке. Но соперник здорово реализовал те несколько ошибок, которые мы допустили. Там было хорошее завершение.

А если смотреть на матч в контексте ситуации, где мы после серии поражений, то нам нужно сейчас выправлять ситуацию.

– А почему получилась эта серия из поражений? В чем проблема?

– Да, с голами стало труднее. В каждом матче создаем много моментов, но пока не получается. А если не забиваешь, то нужно уметь в обороне играть и принимать правильные решения.

Сегодня не так много соперник в первых двух периодах владел шайбой. Но мы допустили ключевые ошибки, когда дважды не вывели шайбу из зоны, а потом потеря на входе, чуть неправильная позиция на возврате – и это привело к трем голам. Хотя, кроме этого, больше ничего за 40 минут у «Автомобилиста » на память не приходит.

Нам нужно понимать, что надо забивать, переломить ситуацию у ворот соперника. Но если шайба не идет, то мы должны умно и ответственно играть в обороне.

– А что делать? Тем более впереди очень сложный календарь.

– Я не склонен заглядывать слишком далеко. Понятно, что нас ждет тройной выезд с топ‑командами. Но нужно смотреть на следующий матч. Главное, чтобы ребята продолжали верить.

Сегодня никто не остановился. Все понимали, что забей мы один гол, то может посыпаться и больше. Главное сейчас – эти два дня до матча правильно задать себе настроение, чтобы не было уныния, а росла вера. Если брать просто по игре, то не все так плохо.

– Устраивает ли вас реакция команды на эти поражения?

– И даже перед третьим периодом, хотя соперник здорово играл в обороне, у нас была живая лавка. Многие ребята заводили друг друга. Никто не останавливался. В этом плане нет нареканий. Видно, что ребята сплоченные.

Но это тонкий психологический момент. Если в таком состоянии еще и следующий матч отыграть, мы были бы готовы на все 100%. В следующие два дня нам нужно не думы думать, закапывая себя, а найти позитивный настрой, – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .