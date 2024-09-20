  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Звягин о серии поражений «Авангарда»: «С голами стало труднее. Создаем много моментов, но пока не получается. Нужно не думы думать, закапывая себя, а найти позитивный настрой»
4

Звягин о серии поражений «Авангарда»: «С голами стало труднее. Создаем много моментов, но пока не получается. Нужно не думы думать, закапывая себя, а найти позитивный настрой»

Сергей Звягин высказался о серии поражений «Авангарда».

Сегодня клуб проиграл 4-й матч подряд. Команда уступила «Автомобилисту» со счетом 3:0.

В следующем матче, 23 сентября, омичи сыграют против СКА.

– Если смотреть просто на этот один матч, то хорошая игра от нас. Хорошие первые два периода, несмотря на счет. Это если говорить по картинке. Но соперник здорово реализовал те несколько ошибок, которые мы допустили. Там было хорошее завершение.

А если смотреть на матч в контексте ситуации, где мы после серии поражений, то нам нужно сейчас выправлять ситуацию.

– А почему получилась эта серия из поражений? В чем проблема?

– Да, с голами стало труднее. В каждом матче создаем много моментов, но пока не получается. А если не забиваешь, то нужно уметь в обороне играть и принимать правильные решения.

Сегодня не так много соперник в первых двух периодах владел шайбой. Но мы допустили ключевые ошибки, когда дважды не вывели шайбу из зоны, а потом потеря на входе, чуть неправильная позиция на возврате – и это привело к трем голам. Хотя, кроме этого, больше ничего за 40 минут у «Автомобилиста» на память не приходит.

Нам нужно понимать, что надо забивать, переломить ситуацию у ворот соперника. Но если шайба не идет, то мы должны умно и ответственно играть в обороне.

– А что делать? Тем более впереди очень сложный календарь.

– Я не склонен заглядывать слишком далеко. Понятно, что нас ждет тройной выезд с топ‑командами. Но нужно смотреть на следующий матч. Главное, чтобы ребята продолжали верить.

Сегодня никто не остановился. Все понимали, что забей мы один гол, то может посыпаться и больше. Главное сейчас – эти два дня до матча правильно задать себе настроение, чтобы не было уныния, а росла вера. Если брать просто по игре, то не все так плохо.

– Устраивает ли вас реакция команды на эти поражения?

– И даже перед третьим периодом, хотя соперник здорово играл в обороне, у нас была живая лавка. Многие ребята заводили друг друга. Никто не останавливался. В этом плане нет нареканий. Видно, что ребята сплоченные.

Но это тонкий психологический момент. Если в таком состоянии еще и следующий матч отыграть, мы были бы готовы на все 100%. В следующие два дня нам нужно не думы думать, закапывая себя, а найти позитивный настрой, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoАвтомобилист
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галкин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 37 бросков в матче с «Авангардом»
4сегодня, 15:59
«Авангард» заменил Хомченко после трех шайб от «Автомобилиста» к 29-й минуте. Вместо него вышел Проскуряков
13сегодня, 14:55
«Авангард» получил 1000 рублей от «Адмирала» за Чмыхова. Защитник снизит зарплату с 15 до 11 млн рублей за этот сезон (Metaratings)
12сегодня, 13:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Потапов о комплектовании СКА: «Там во все времена была наижесточайшая конкуренция, огромное количество звезд. Я не считаю, что это проблема»
454 минуты назад
КХЛ. «Авангард» всухую проиграл «Автомобилисту», «Адмирал» победил «Динамо»
128сегодня, 16:16
«Авангард» проиграл 4-й матч подряд. У команды Звягина 3 победы в 7 играх на старте сезона КХЛ
25сегодня, 15:52
Шестеркин о новом контракте с «Рейнджерс»: «Я люблю команду, болельщиков, будет здорово остаться. Но никогда не знаешь, что произойдет»
5сегодня, 15:38
«Авангард» заменил Хомченко после трех шайб от «Автомобилиста» к 29-й минуте. Вместо него вышел Проскуряков
13сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о 3:0 с «Авангардом»: «В прошлой игре мы вратарю все пузо отбили. А теперь больше сыграли в обороне, подчищали за голкипером. Ребята пластались»
127 минут назад
Владимир Плющев: «Овечкин не за рекордами личными гонится, а старается во благо команды»
сегодня, 16:30
Кудашов об 1:4 от «Адмирала»: «Играть вчетвером невозможно, поэтому по заслугам все. Сколько наудалялись – столько и получили. Команда тяжелая, мы должны проанализировать предсезонку»
1сегодня, 16:19
Галкин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 37 бросков в матче с «Авангардом»
4сегодня, 15:59
Тамбиев о 4:1 с «Динамо»: «Сложный матч, много жесткой борьбы и стыков на грани фола. Ребята – молодцы, прислушались, сделали в 3-м периоде то, о чем я попросил» 
сегодня, 15:23