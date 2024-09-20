Заварухин о 3:0 с «Авангардом»: «В прошлой игре мы вратарю все пузо отбили. А теперь больше сыграли в обороне, подчищали за голкипером. Ребята пластались»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Авангарда» (3:0).

– Мы понимали, что «Авангард» сыграет активно, особенно в начале матча. Мы готовили ребят к этому. Где‑то получалось, где‑то – нет. Мы планировали сделать работу на контратаках. Здорово, что реализовали свои моменты.

Команда сегодня очень пласталась, мы отлично блокировали броски, подчищали под воротами. И здорово сыграл Вовка [Галкин], поздравляю его с «сухарем».

Тяжелый матч. Было много ненужных удалений с нашей стороны. Но спецбригады сыграли на высшем уровне.

– В прошлом матче вы неожиданно проиграли «Барысу». Это наложило след на установку на эту игру?

– Разные игры, если честно. Здесь мы больше оборонялись, проводили контратаки, забили свои голы. А там больше владели шайбой и не реализовали моменты. Не хватило нам злости для чернового гола.

Это игры с противоположным вектором. И по ходу чемпионата из каждого момента надо брать что‑то лучшее. В той игре мы вратарю все пузо отбили. А теперь мы больше сыграли в обороне и подчищали за голкипером.

– Владимир Галкин провел феноменальный матч, сделав 37 сэйвов. Вы его поставили, потому что была такая чуйка?

– У тренера по вратарям был план. Он играл последний выездной матч с «Торпедо», потом была большая пауза. Мы верим в него, и он нам сегодня очень здорово помог.

– Вы много сегодня играли в меньшинстве. Каждый раз помогала одна и та же схема?

– Где‑то рушилась схема, где‑то «Авангард» играл нестандартно. Но ребята пластались, ложась под шайбу, даже когда устали, и помогали Вове, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .

Галкин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 37 бросков в матче с «Авангардом»