Шарипзянов о серии поражений «Авангарда»: «Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше 2-3 матчей подряд. Впереди еще 61 игра, будем лучше с каждым днем»
Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда».
Сегодня клуб проиграл 4-й матч подряд. Команда уступила «Автомобилисту» со счетом 3:0.
«Не могу сразу ответить, в чем причина поражения от «Автомобилиста». Соберемся с командой, разберем моменты, будем думать, что делать дальше.
Конечно, очень неприятно проигрывать. Четыре игры подряд – слишком много. Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше двух-трех матчей подряд. Так что…Работаем.
Прошло семь игр сезона, впереди еще 61, и мы будем лучше с каждым новым днем, это точно», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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