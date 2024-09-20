Шарипзянов о серии поражений «Авангарда»: «Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше 2-3 матчей подряд. Впереди еще 61 игра, будем лучше с каждым днем»

Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда».

Сегодня клуб проиграл 4-й матч подряд . Команда уступила «Автомобилисту» со счетом 3:0.

«Не могу сразу ответить, в чем причина поражения от «Автомобилиста ». Соберемся с командой, разберем моменты, будем думать, что делать дальше.

Конечно, очень неприятно проигрывать. Четыре игры подряд – слишком много. Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше двух-трех матчей подряд. Так что…Работаем.

Прошло семь игр сезона, впереди еще 61, и мы будем лучше с каждым новым днем, это точно», – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .