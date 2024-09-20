Галкин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 37 бросков в матче с «Авангардом»

Вратарь Владимир Галкин помог «Автомобилисту» победить «Авангард» (3:0).

24-летний голкипер отразил все 37 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это второй шатаут Владимира Галкина в нынешнем сезоне.