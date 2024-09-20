«Авангард» проиграл 4-й матч подряд. У команды Звягина 3 победы в 7 играх на старте сезона КХЛ
«Авангард» проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда под руководством тренера Сергея Звягина потерпела поражение от «Автомобилиста» (0:3).
Это 4-е поражение «Авангарда» подряд. До этого клуб выиграл 3 игры на старте сезона.
В следующем матче, 23 сентября, омичи сыграют против СКА.
На данный момент «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости