«Авангард» проиграл 4-й матч подряд. У команды Звягина 3 победы в 7 играх на старте сезона КХЛ

«Авангард» проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством тренера Сергея Звягина потерпела поражение от «Автомобилиста» (0:3).

Это 4-е поражение «Авангарда » подряд. До этого клуб выиграл 3 игры на старте сезона.

В следующем матче, 23 сентября, омичи сыграют против СКА.

На данный момент «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока.