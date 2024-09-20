Министр спорта Татарстана об «Ак Барсе»: «Нейронные нити еще не наращены, ребята притираются. Атмосфера хорошая, тренер понимает, куда попал»

Министр спорта Татарстана высказался о планах «Ак Барса» на сезон.

– Перед «Ак Барсом» стоит задача выиграть Кубок Гагарина?

– Да. Такая задача ставится всегда. Для начала команде надо как можно выше занять место в регулярном чемпионате и попасть в плей‑офф, а потом уже бороться за трофей.

В межсезонье команда значительно обновилась, пришел новый главный тренер. Пока ребята притираются друг к другу, нейронные нити еще не наращены.

Атмосфера в «Ак Барсе » хорошая, тренер понимает, куда попал. Анвар Гатиятулин приятный и интересный человек. Надеюсь, с ним у клуба будут связаны приятные исторические моменты.

Если к нам приходит специалист, мы стараемся, чтобы это было надолго – не на сезон, а на более длительный срок. У команды есть все, чтобы показывать красивый хоккей и побеждать, – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов .

Никита Щитов: «За «Ак Барсом» неинтересно наблюдать – натужная игра, смотреть тяжело. «Локомотив» здорово подошел к старту, «Трактор» и «Салават» хорошо играют