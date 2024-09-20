Никита Щитов: «За «Ак Барсом» неинтересно наблюдать – натужная игра, смотреть тяжело. «Локомотив» здорово подошел к старту, «Трактор» и «Салават» хорошо играют
Никита Щитов высказался об игре «Ак Барса» в начале сезона.
Казанская команда набрала 6 очков за первые 5 матчей и занимает седьмое место в Восточной конференции.
«Считаю, что «Локомотив» здорово подошел к старту сезона. Мощная, системная команда, которая очень здорово выглядит. Но не только они здорово подготовились. «Трактор» и «Салават Юлаев» хорошо играют.
А вот за «Ак Барсом» неинтересно наблюдать. Смотреть хоккей в его исполнении достаточно тяжело. Какая-то натужная игра», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Щитов о СКА: «Готовятся по советской методике Юрзинова – потом будут в очень хорошей кондиции. В команде много мастеров, они показывают зрелищный хоккей»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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