Никита Щитов: «За «Ак Барсом» неинтересно наблюдать – натужная игра, смотреть тяжело. «Локомотив» здорово подошел к старту, «Трактор» и «Салават» хорошо играют

Никита Щитов высказался об игре «Ак Барса» в начале сезона.

Казанская команда набрала 6 очков за первые 5 матчей и занимает седьмое место в Восточной конференции.

«Считаю, что «Локомотив » здорово подошел к старту сезона. Мощная, системная команда, которая очень здорово выглядит. Но не только они здорово подготовились. «Трактор » и «Салават Юлаев » хорошо играют.

А вот за «Ак Барсом » неинтересно наблюдать. Смотреть хоккей в его исполнении достаточно тяжело. Какая-то натужная игра», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов .

Щитов о СКА: «Готовятся по советской методике Юрзинова – потом будут в очень хорошей кондиции. В команде много мастеров, они показывают зрелищный хоккей»