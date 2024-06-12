Министр спорта Татарстана о Гатиятулине в «Ак Барсе»: «Компетентный специалист. С татарской кровью, для нас это вдвойне приятно»

Теги Ак Барс Локомотив Александр Радулов КХЛ Владимир Леонов Политика Анвар Гатиятулин Хоккей

Министр спорта Татарстана высказался об уходе Александра Радулова из «Ак Барса».

Ранее нападающий перешел в «Локомотив» из казанского клуба.

«Саша – талантливый парень, много что сделал для «Ак Барса» и Татарстана в целом. И с точки зрения медиа был активный. Я ему желаю только удачи в Ярославле, считаю его одним из самых талантливых хоккеистов своего поколения в целом. Рад за него как за спортсмена.

В «Ак Барсе» все меняется, пришел новый тренерский штаб. Сам главный тренер и его окружение в процессе настраивания игры. Там не только Радулов, но и многие покинули клуб.

Посмотрим, что из этого выйдет: «Ак Барс» всегда ставит только самые амбициозные цели, и никто никогда их не снимал. В прошлом сезоне не получилось, хотя надежды определенные были.

Пока с новым тренером я не познакомился, но, уверен, перед сезоном будет время, по отзывам моих коллег и друзей, Анвар Рафаилович [Гатиятулин] – компетентный специалист, тем более с татарской кровью, для нас это вдвойне приятно», – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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5 комментариев
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Татарская кровь оказалась доминирующим фактором
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тут палка о двух концах, а если он не сможет? переливание на русскую делать будут ?
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Дык понятно, откуда у Радулова татарская кровь! так пойдет, всех без татарской крови на выход. Блин, а как они тестируют - по морде или по паспорту?
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ну да можно тюбитейками меняться с гл.тренером)
и все довольны и счастливы!
а результат когда нибудь обязательно будет,-
когда фартовый головной убор попадётся))
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Сказал бы так кто про русскую кровь, клеймо нациста на всю жизнь. А так можно, значит
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