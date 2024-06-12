Министр спорта Татарстана о Гатиятулине в «Ак Барсе»: «Компетентный специалист. С татарской кровью, для нас это вдвойне приятно»

Министр спорта Татарстана высказался об уходе Александра Радулова из «Ак Барса».

Ранее нападающий перешел в « » из казанского клуба.

«Саша – талантливый парень, много что сделал для « » и Татарстана в целом. И с точки зрения медиа был активный. Я ему желаю только удачи в Ярославле, считаю его одним из самых талантливых хоккеистов своего поколения в целом. Рад за него как за спортсмена.

В «Ак Барсе» все меняется, пришел новый тренерский штаб. Сам главный тренер и его окружение в процессе настраивания игры. Там не только , но и многие покинули клуб.

Посмотрим, что из этого выйдет: «Ак Барс» всегда ставит только самые амбициозные цели, и никто никогда их не снимал. В прошлом сезоне не получилось, хотя надежды определенные были.

Пока с новым тренером я не познакомился, но, уверен, перед сезоном будет время, по отзывам моих коллег и друзей, Анвар Рафаилович [ ] – компетентный специалист, тем более с татарской кровью, для нас это вдвойне приятно», – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.