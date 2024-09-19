Гатиятулин о 5:0: «Не скажу, что было просто, «Барыс» активно играл. Барабанов быстро вошел в сезон, выполняет все наши требования, но иногда заигрывается»
Казанский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:0.
– Интересный, динамичный матч. Было время у нас поработать, уделили внимание моментам. Неплохо получалось, мы создавали много голевых эпизодов. Надеюсь, что болельщикам все понравилось. Поздравляю всех с победой.
– Не думаете, что счет мог быть более крупным?
– Не скажу, что было просто. Соперник и в начале активно играл. Возможно, при счете 2:0 наши ребята хотели порадовать болельщиков красивыми комбинациями и стали заигрываться. Но в перерыве мы это поправили, напомнив, над чем мы работаем и что мы хотим видеть. Ребята перестроились, создав в третьем периоде ряд моментов, которые удалось реализовать.
– «Ак Барс» – единственный клуб КХЛ, пока не пропускавший в меньшинстве. Чем это можно объяснить?
– Работа ведется над всеми компонентами. Мы рады тому, что получается. Этого становится больше. Но есть еще над чем работать.
– Довольны игрой Дмитрия Яшкина? Раньше о нем говорили, что он где‑то не дорабатывает.
– Пересматривал прошлый матч и не видел, где он не добежал. Знаем сильные стороны Димы, он их использует. И звено собиралось с пониманием, каким оно должно быть. Отметить вообще надо всю команду.
– Почему пока не играет Артемий Князев?
– У нас все в обойме. Возможно, где‑то и он появится в составе.
– Александр Барабанов набрал 3 очка. Можно ли сказать, что он полностью встроился в игру команды?
– Да, ребята с первых матчей держат свой уровень. Мы знали Сашу Барабанова давно, еще по работе в Санкт‑Петербурге и сборной. Он быстро вошел в сезон, выполняет все наши требования. Видно, что есть взаимопонимание в тройке. Но иногда где‑то заигрывается. Все приходит через работу. Будем поправлять, объяснять, – сказал Гатиятулин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий