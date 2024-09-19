Гатиятулин о 5:0: «Не скажу, что было просто, «Барыс» активно играл. Барабанов быстро вошел в сезон, выполняет все наши требования, но иногда заигрывается»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Барысом».

Казанский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

– Интересный, динамичный матч. Было время у нас поработать, уделили внимание моментам. Неплохо получалось, мы создавали много голевых эпизодов. Надеюсь, что болельщикам все понравилось. Поздравляю всех с победой.

– Не думаете, что счет мог быть более крупным?

– Не скажу, что было просто. Соперник и в начале активно играл. Возможно, при счете 2:0 наши ребята хотели порадовать болельщиков красивыми комбинациями и стали заигрываться. Но в перерыве мы это поправили, напомнив, над чем мы работаем и что мы хотим видеть. Ребята перестроились, создав в третьем периоде ряд моментов, которые удалось реализовать.

– «Ак Барс» – единственный клуб КХЛ, пока не пропускавший в меньшинстве. Чем это можно объяснить?

– Работа ведется над всеми компонентами. Мы рады тому, что получается. Этого становится больше. Но есть еще над чем работать.

– Довольны игрой Дмитрия Яшкина? Раньше о нем говорили, что он где‑то не дорабатывает.

– Пересматривал прошлый матч и не видел, где он не добежал. Знаем сильные стороны Димы, он их использует. И звено собиралось с пониманием, каким оно должно быть. Отметить вообще надо всю команду.

– Почему пока не играет Артемий Князев?

– У нас все в обойме. Возможно, где‑то и он появится в составе.

– Александр Барабанов набрал 3 очка. Можно ли сказать, что он полностью встроился в игру команды?

– Да, ребята с первых матчей держат свой уровень. Мы знали Сашу Барабанова давно, еще по работе в Санкт‑Петербурге и сборной. Он быстро вошел в сезон, выполняет все наши требования. Видно, что есть взаимопонимание в тройке. Но иногда где‑то заигрывается. Все приходит через работу. Будем поправлять, объяснять, – сказал Гатиятулин .