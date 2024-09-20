Щитов о СКА: «Готовятся по советской методике Юрзинова – потом будут в очень хорошей кондиции. В команде много мастеров, они показывают зрелищный хоккей»

Никита Щитов прокомментировал начало сезона у СКА.

Вчера армейцы обыграли «Сочи» со счетом 7:4. Клуб из Санкт-Петербурга набрал семь очков после шести матчей и занимает пятое место в Западной конференции.

«Стоит учесть, что СКА сыграл не так много матчей на предсезонке. У них был только один турнир Пучкова, где игры шли через день. Еще не все игроки притерлись друг к другу.

У СКА сейчас идет притирка. Команда готовится по советской методике, там работает Юрзинов . При такой подготовке на старте идет физическая просадка. Но потом команда будет в очень хорошей кондиции.

Тем более, у СКА очень много хороших мастеров. Они показывают зрелищный хоккей», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов .

Ротенберг после 7:4 с «Сочи»: «С нами все играют «панцирем». Сегодня вы увидели, как СКА его пробивал»