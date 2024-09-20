Щитов о СКА: «Готовятся по советской методике Юрзинова – потом будут в очень хорошей кондиции. В команде много мастеров, они показывают зрелищный хоккей»
Вчера армейцы обыграли «Сочи» со счетом 7:4. Клуб из Санкт-Петербурга набрал семь очков после шести матчей и занимает пятое место в Западной конференции.
«Стоит учесть, что СКА сыграл не так много матчей на предсезонке. У них был только один турнир Пучкова, где игры шли через день. Еще не все игроки притерлись друг к другу.
У СКА сейчас идет притирка. Команда готовится по советской методике, там работает Юрзинов. При такой подготовке на старте идет физическая просадка. Но потом команда будет в очень хорошей кондиции.
Тем более, у СКА очень много хороших мастеров. Они показывают зрелищный хоккей», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Ротенберг после 7:4 с «Сочи»: «С нами все играют «панцирем». Сегодня вы увидели, как СКА его пробивал»
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