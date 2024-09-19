Андрей Баландин: «Поездка Гатиятулина в Канаду – пиар-акция. Чему можно научиться за 2 недели? У него нет внутреннего понимания игры в нападении, комбинаций. «Ак Барс» скатывается вниз таблицы»
Команду ранее возглавил бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
На данный момент «Ак Барс» занимает десятое место в таблице Востока.
«Поездка Анвара Гатиятулина в Канаду – это пиар-акция. Чему там можно научиться за две недели? Естественно, натуру человека сложно изменить.
Гатиятулин был защитником чисто оборонительного плана, и у него нет внутреннего понимания игры в нападении, комбинаций и розыгрыша. Вот у Валерия Константиновича Белоусова это было, он глубоко чувствовал и понимал хоккей.
Как бы Гатиятулин ни старался, он все равно не станет Белоусовым. И даже не станет Билялетдиновым.
Я уже говорил, что «Ак Барс» становится середнячком, но, оказывается, еще похвалил. Сейчас команда скатывается вниз турнирной таблицы, а для Татарстана это удар. Там люди привыкли побеждать и не знаю, сколько еще будут терпеть.
Я не вижу большого потенциала у команды – за счет чего и за счет кого она сможет добавить. В клубе уже нужно задуматься», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
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