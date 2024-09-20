Петан о том, что ему нравится в России: «Классная погода – первое, что приходит на ум. Знаю, что скоро будет гораздо холоднее»

Форвард «Ак Барса» Ник Петан назвал хорошую погоду первой ассоциацией с Россией.

29-летний канадец набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как команда, коллектив?

– Здорово, отлично общаемся. Особенно когда идет такая сухая победная серия, это очень помогает в становлении команды, повышает микроклимат.

– Что тебе нравится в России и в Казани?

– Первое, что приходит на ум – это классная погода. Знаю, что скоро будет гораздо холоднее, но с погодой нам повезло. Конечно, также отмечу дружный коллектив, парни ко мне очень здорово относятся, во всем помогают. Поэтому быстрее вливаюсь.

– Кто лучше всего из русских парней говорит по-английски? Барабанова убираем за скобки, Яшкина тем более.

– Мифтахов ! А еще Галимов нормально говорит, – сказал Петан .