Петан о том, что ему нравится в России: «Классная погода – первое, что приходит на ум. Знаю, что скоро будет гораздо холоднее»
Форвард «Ак Барса» Ник Петан назвал хорошую погоду первой ассоциацией с Россией.
29-летний канадец набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Как команда, коллектив?
– Здорово, отлично общаемся. Особенно когда идет такая сухая победная серия, это очень помогает в становлении команды, повышает микроклимат.
– Что тебе нравится в России и в Казани?
– Первое, что приходит на ум – это классная погода. Знаю, что скоро будет гораздо холоднее, но с погодой нам повезло. Конечно, также отмечу дружный коллектив, парни ко мне очень здорово относятся, во всем помогают. Поэтому быстрее вливаюсь.
– Кто лучше всего из русских парней говорит по-английски? Барабанова убираем за скобки, Яшкина тем более.
– Мифтахов! А еще Галимов нормально говорит, – сказал Петан.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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