Воры проникли в «Хельсинки Холл» Тимченко и Ротенберга. Из-за отключения электричества за неуплату часть систем безопасности арены не работает
Сообщается, что неизвестные взломали крышу и попали внутрь спортивно-концертного комплекса. Из-за отключения электричества за неуплату часть систем безопасности не работает.
«Не хочу комментировать ситуацию, но это правда, что арена подверглась нападению воров», – сказал член совета директоров арены Кай Паананен.
На данный момент нет информации ни о том, кто совершил взлом, ни о том, было ли что-нибудь украдено, передает издание Helsingin Sanomat.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который позволит изъять арену, принадлежащую Ротенбергу и Геннадию Тимченко, в пользу государства.
Федерация хоккея Финляндии не оплатила счета принадлежащего Ротенбергу и Тимченко «Хельсинки Холла», несмотря на разрешение МИД страны: «Это было бы лишь краткосрочным решением»
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