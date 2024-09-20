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  • Воры проникли в «Хельсинки Холл» Тимченко и Ротенберга. Из-за отключения электричества за неуплату часть систем безопасности арены не работает
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Воры проникли в «Хельсинки Холл» Тимченко и Ротенберга. Из-за отключения электричества за неуплату часть систем безопасности арены не работает

Воры проникли в «Хельсинки Холл», принадлежащий Роману Ротенбергу.

Сообщается, что неизвестные взломали крышу и попали внутрь спортивно-концертного комплекса. Из-за отключения электричества за неуплату часть систем безопасности не работает.

«Не хочу комментировать ситуацию, но это правда, что арена подверглась нападению воров», – сказал член совета директоров арены Кай Паананен.

На данный момент нет информации ни о том, кто совершил взлом, ни о том, было ли что-нибудь украдено, передает издание Helsingin Sanomat.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который позволит изъять арену, принадлежащую Ротенбергу и Геннадию Тимченко, в пользу государства.

Федерация хоккея Финляндии не оплатила счета принадлежащего Ротенбергу и Тимченко «Хельсинки Холла», несмотря на разрешение МИД страны: «Это было бы лишь краткосрочным решением»

Опубликовал: Максим Федер
logoСКА
происшествия
logoКХЛ
logoГеннадий Тимченко
logoРоман Ротенберг
Хартвалл Арена
Политика
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