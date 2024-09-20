Роман Ротенберг: «СКА делает все возможное, чтобы играть как можно ярче и чтобы наш хоккей приносил удовольствие игрокам. Хотим, чтобы все кайфанули!»

Роман Ротенберг рассказал, что СКА хочет получать удовольствие от своей игры.

19 сентября петербуржцы обыграли «Сочи » в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 7:4.

– Вы заговорили о «панцире», то есть защитной игре соперников. Но могут ли такие победы, как сейчас, со временем менять философию всей лиги?

– Очень важно смотреть «зеленый» рейтинг. То есть на посещаемость команд, на привлечение спонсоров и на наших болельщиков. Даже если убрать коммерческий подход, то болельщики стоят во главе угла.

Мы с вами понимаем, что если бы сегодня был счет 0:0 и кто‑то забил бы в овертайме, бросив сверху, а шайба через четыре рикошета зашла бы в ворота – вы сами понимаете, что такой хоккей никому не интересен. Это правда, это честно.

Люди не пойдут на трибуны, детишки не пойдут в хоккейные школы. Это огромная совместная работа игроков, тренеров, менеджеров.

И арбитров тоже, я хочу сегодня отметить судейство. Мы видим прогресс в каждой игре, это вызывает огромное уважение. Все работают в унисон, включая СМИ.

Нам очень важно переживать за наш вид спорта, делая все возможное, чтобы на каждой игре были полные трибуны. И неважно, где играет СКА – дома или на выезде.

Мы много работаем с болельщиками. Ждем даже в следующем матче на выезде нашу группу поддержки. 300 человек приедут в Нижний Новгород, и это замечательно.

Мы можем говорить только за себя, а не за другие клубы. В каждом матче мы делаем все возможное, чтобы играть как можно ярче. И чтобы наш хоккей приносил удовольствие нашим игрокам. Мы хотим, чтобы все кайфанули! Это очень важно, – сказал главный тренер СКА .