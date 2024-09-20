Ротенберг о результативности: «Когда‑то подключатся Толчинский, Плотников, Григоренко – и СКА будет еще больше забивать. У нас огромный потенциал и резервы» 

Роман Ротенберг рассказал, за счет кого СКА может повысить результативность.

Главный тренер армейцев выразил мнение после победы над «Сочи» (7:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Толчинский пока не набрал ни одного очка в сезоне, но остается одним из лидеров СКА. Что скажете по его игре?

— Хоккей — командная игра. Здесь нужно всем улучшить свою игру. Толчинский старается, бьется в каждой смене. Он горит, и это очень важно. Играет с огоньком.

Это наши резервы. И мы всегда будем работать так, чтобы каждый наш игрок показывал свой максимум в каждой игре. Но если мы забиваем семь голов без Толчинского, наверное, когда‑то подключатся Толчинский , Плотников , Григоренко . И мы будем еще больше забивать. Это же здорово!

Бывают моменты, когда у кого‑то что‑то не получается. Прошу набраться терпения. У нашей команды огромный потенциал и резервы. Вы даже сегодня увидели, как добавляют ребята, которые вернулись после серьезных травм. Они даже восемь месяцев не играли. Но мы подходим к общему знаменателю. Наша задача — играть по нарастающей в каждом матче, — сказал Ротенберг .