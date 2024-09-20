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Сваймен, Перфетти, Мерсер и Александров – оставшиеся ограниченно свободные агенты НХЛ без контрактов

Никита Александров вошел в число ограниченно свободных агентов НХЛ без договоров.

На момент открытия тренировочных лагерей в лиге четыре ограниченно свободных агента без действующего контракта.

Александров представляет «Сент-Луис», вратарь Джереми Сваймен – «Бостон», форвард Коул Перфетти – из «Виннипега» и Доусон Мерсер – из «Нью-Джерси».

У игроков есть время до 1 декабря, чтобы заключить полноценные соглашения. В противном случае они будут вынуждены пропустить сезон.

Сообщалось, что российский форвард «Блюз» подписал с клубом просмотровый контракт.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Криса Джонстона
logoНью-Джерси
logoБостон
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoВиннипег
logoДжереми Сваймен
Никита Александров
logoДоусон Мерсер
logoКоул Перфетти
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