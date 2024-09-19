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  • Генменеджер «Бостона» о Сваймене: «Мы намерены продолжить переговоры о контракте. Думаю, найдем точку соприкосновения до 1 декабря»
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Генменеджер «Бостона» о Сваймене: «Мы намерены продолжить переговоры о контракте. Думаю, найдем точку соприкосновения до 1 декабря»

Генменеджер «Бостона» высказался о ситуации с вратарем Джереми Свайменом.

25-летний голкипер по-прежнему находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента. 

Дон Суини сообщил, что Сваймен не приедет в расположение клуба, пока у него нет контракта.

«Брюинс» проведут первый матч в сезоне-2024/25 8 октября. Если Сваймен не подпишет новое соглашение до 1 декабря, он не сможет играть в этом сезоне.

«Он решил подождать, и это справедливо, пока не будет согласован контракт. Мы намерены продолжить переговоры о соглашении.

Я разочарован, ведь когда вы расставляете приоритеты в качестве генерального менеджера, вы делаете все возможное, чтобы выполнить эти задачи, а я пока не смог этого сделать.

В конце концов, я настроен оптимистично, думаю, что мы найдем точку соприкосновения до 1 декабря», – сказал генменеджер «Бостона» Дон Суини. 

В прошлом сезоне Джереми Сваймен провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 25 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,6% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 12 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,3% бросков.

В прошлом сезоне его кэпхит составлял 3,47 миллиона долларов в год.

Сваймен хотел около 8,5 млн долларов в год по контракту с «Бостоном» в межсезонье. Клуб был готов предложить чуть меньше 6 млн за сезон

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБостон
logoНХЛ
Дон Суини
logoДжереми Сваймен
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