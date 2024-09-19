Хинтц занял 41-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Ларкин – 42-й, Генцел – 50-й
Джейк Генцел вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги.
Сегодня стали известны имена 10 хоккеистов, вошедших в список.
41. Роопе Хинтц («Даллас»)
42. Дилан Ларкин («Детройт»)
43. Филип Форсберг («Нэшвилл»)
44. Джош Моррисси («Виннипег»)
45. Кайл Коннор («Виннипег»)
46. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
47. Зак Веренски («Коламбус»)
48. Ноа Добсон («Айлендерс»)
49. Джереми Сваймен («Бостон»)
50. Джейк Генцел («Тампа-Бэй»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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