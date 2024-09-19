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  • Хинтц занял 41-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Ларкин – 42-й, Генцел – 50-й
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Хинтц занял 41-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Ларкин – 42-й, Генцел – 50-й

Джейк Генцел вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги.

Сегодня стали известны имена 10 хоккеистов, вошедших в список.

41. Роопе ХинтцДаллас»)

42. Дилан ЛаркинДетройт»)

43. Филип Форсберг («Нэшвилл»)

44. Джош Моррисси («Виннипег»)

45. Кайл Коннор («Виннипег»)

46. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

47. Зак Веренски («Коламбус»)

48. Ноа Добсон («Айлендерс»)

49. Джереми Сваймен («Бостон»)

50. Джейк Генцел («Тампа-Бэй»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoАйлендерс
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoНэшвилл
logoДетройт
logoКоламбус
logoДаллас
logoНХЛ
logoВиннипег
logoФилип Форсберг
logoДжош Моррисси
logoДилан Ларкин
logoДжейккоб Слэвин
logoКайл Коннор
logoЗак Веренски
logoРоопе Хинтц
logoДжейк Генцел
logoДжереми Сваймен
logoНоа Добсон
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