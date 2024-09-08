Вратарь «Бостона» Сваймен возглавил топ-10 ограниченно свободных агентов НХЛ без контрактов, Зайдер и Рэймонд из «Детройта» – 2-й и 3-й (Sportsnet)

Джереми Сваймен возглавил топ-10 ограниченно свободных агентов НХЛ без контрактов

Sportsnet составил список игроков НХЛ , находящихся в статусе ограниченно свободных агентов и все еще не подписавших новые контракты.

1. Джереми Сваймен («Бостон »). Кэпхит 25-летнего вратаря по прошлому контракту – 3,475 миллиона долларов.

2. Мориц Зайдер («Детройт »). У 23-летнего защитника завершился срок действия контракта новичка.

3. Лукас Рэймонд («Детройт »). У 22-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.

4. Томас Харли («Даллас »). У 23-летнего защитника завершился срок действия контракта новичка.

5. Коул Перфетти («Виннипег»). У 22-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.

6. Доусон Мерсер («Нью-Джерси »). У 22-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.

7. Пейтон Кребс («Баффало»). У 23-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.

8. Ник Робертсон («Торонто»). У 22-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.

9. Филипп Томазино («Нэшвилл»). У 23-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.

10. Артур Калиев («Лос-Анджелес»). У 23-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.