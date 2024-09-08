Вратарь «Бостона» Сваймен возглавил топ-10 ограниченно свободных агентов НХЛ без контрактов, Зайдер и Рэймонд из «Детройта» – 2-й и 3-й (Sportsnet)
Sportsnet составил список игроков НХЛ, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов и все еще не подписавших новые контракты.
1. Джереми Сваймен («Бостон»). Кэпхит 25-летнего вратаря по прошлому контракту – 3,475 миллиона долларов.
2. Мориц Зайдер («Детройт»). У 23-летнего защитника завершился срок действия контракта новичка.
3. Лукас Рэймонд («Детройт»). У 22-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.
4. Томас Харли («Даллас»). У 23-летнего защитника завершился срок действия контракта новичка.
5. Коул Перфетти («Виннипег»). У 22-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.
6. Доусон Мерсер («Нью-Джерси»). У 22-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.
7. Пейтон Кребс («Баффало»). У 23-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.
8. Ник Робертсон («Торонто»). У 22-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.
9. Филипп Томазино («Нэшвилл»). У 23-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.
10. Артур Калиев («Лос-Анджелес»). У 23-летнего форварда завершился срок действия контракта новичка.
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