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Александров подписал просмотровый контракт с «Сент-Луисом»

Нападающий Никита Александров подписал просмотровый контракт с «Сент-Луисом».

Он примет участие в тренировочном лагере «Блюз». 

Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне Никита Александров провел 23 матча в НХЛ за «Сент-Луис» и сделал 2 передачи.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
logoСент-Луис
logoНХЛ
Никита Александров
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