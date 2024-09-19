Нападающий Никита Александров подписал просмотровый контракт с «Сент-Луисом».

Он примет участие в тренировочном лагере «Блюз».

Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне Никита Александров провел 23 матча в НХЛ за «Сент-Луис » и сделал 2 передачи.