Александров подписал просмотровый контракт с «Сент-Луисом»
Нападающий Никита Александров подписал просмотровый контракт с «Сент-Луисом».
Он примет участие в тренировочном лагере «Блюз».
Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.
В минувшем сезоне Никита Александров провел 23 матча в НХЛ за «Сент-Луис» и сделал 2 передачи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
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