Торторелла о Мичкове: «Он любит хоккей и хочет все время быть на льду. Правда, я не тусуюсь вместе с ним и пока не очень хорошо его знаю»

Джон Торторелла рассказал о своем общении с Матвеем Мичковым.

7-й номер драфта НХЛ-2023 стал игроком «Филадельфии» в межсезонье, подписав 3-летний контракт новичка.

«Мичков любит хоккей, он хочет все время быть на льду. Правда, я не тусуюсь вместе с ним и пока не очень хорошо его знаю.

Мы поговорили 4 или 5 раз, да и то урывками. Но мне кажется, что это в самом деле хороший парень, которому просто хочется играть в хоккей. Мне не терпится увидеть, что он из себя представляет», – сказал главный тренер «Флайерс».