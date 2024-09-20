Торторелла о Мичкове: «Он любит хоккей и хочет все время быть на льду. Правда, я не тусуюсь вместе с ним и пока не очень хорошо его знаю»
Джон Торторелла рассказал о своем общении с Матвеем Мичковым.
7-й номер драфта НХЛ-2023 стал игроком «Филадельфии» в межсезонье, подписав 3-летний контракт новичка.
«Мичков любит хоккей, он хочет все время быть на льду. Правда, я не тусуюсь вместе с ним и пока не очень хорошо его знаю.
Мы поговорили 4 или 5 раз, да и то урывками. Но мне кажется, что это в самом деле хороший парень, которому просто хочется играть в хоккей. Мне не терпится увидеть, что он из себя представляет», – сказал главный тренер «Флайерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Flyers Nation
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