Лео Карлссон набрал 25 очков в 15 играх и делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. Только 4 игрока в истории лиги (среди них Гретцки) достигали такой отметки быстрее в возрасте до 21 года

Лео Карлссон набрал 25 очков в 15 играх и делит 2-е место в гонке бомбардиров.

Форвард «Анахайма » Лео Карлссон сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (4:1).

На счету 20-летнего шведа стало 25 (10+15) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Текущая результативная серия продлилась до 10 матчей (8+11 на отрезке).

Карлссон делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с Коннором Бедардом из «Чикаго» (25 очков в 16 играх, 9+16). Они отстают на 4 балла от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо » (29 в 16, 14+15).

В истории лиги только 4 игрока в возрасте до 21 года достигали отметки 25 очков за сезон за меньшее число игр. Это Роб Браун (1988/89, «Питтсбург», 12 игр), Уэйн Гретцки (1981/82, «Эдмонтон», 13), Тони Танти (1983/84, «Ванкувер», 14) и Дени Савар (1981/82, «Чикаго», 14).

2-й номер драфта НХЛ-2023 повторил достижения Эрика Линдроса (1993/94, «Филадельфия», 15) и Стивена Стэмкоса (2010/11, «Тампа», 15).