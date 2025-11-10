  • Спортс
  Лео Карлссон набрал 25 очков в 15 играх и делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. Только 4 игрока в истории лиги (среди них Гретцки) достигали такой отметки быстрее в возрасте до 21 года
Форвард «Анахайма» Лео Карлссон сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1). 

На счету 20-летнего шведа стало 25 (10+15) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Текущая результативная серия продлилась до 10 матчей (8+11 на отрезке). 

Карлссон делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с Коннором Бедардом из «Чикаго» (25 очков в 16 играх, 9+16). Они отстают на 4 балла от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (29 в 16, 14+15). 

В истории лиги только 4 игрока в возрасте до 21 года достигали отметки 25 очков за сезон за меньшее число игр. Это Роб Браун (1988/89, «Питтсбург», 12 игр), Уэйн Гретцки (1981/82, «Эдмонтон», 13), Тони Танти (1983/84, «Ванкувер», 14) и Дени Савар (1981/82, «Чикаго», 14). 

2-й номер драфта НХЛ-2023 повторил достижения Эрика Линдроса (1993/94, «Филадельфия», 15) и Стивена Стэмкоса (2010/11, «Тампа», 15). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
