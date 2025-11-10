Беруби о том, что «Торонто» пропустил 10 голов в 2 последних играх: «Мы сошли с рельсов в плане обороны. Потери обходятся нам дорого, не видно настойчивости в защите»

Крэйг Беруби раскритиковал игру «Торонто» в обороне.

Главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби недоволен игрой команды в обороне.

В двух последних матчах «Лифс» пропустили 10 шайб, проиграв «Бостону» (3:5) и «Каролине» (4:5).

В матче с «Харрикейнс» соотношение бросков составило 20:47 не в пользу канадского клуба, 24-летний вратарь Деннис Хильдеби сделал 42 сэйва.

«Хильдеби много раз нас выручал. Но во втором периоде мы пропустили 3 или 4 быстрые атаки с ходу, я сбился со счета. Так что дело вообще не во вратаре.

В большинстве мы играем отлично, забиваем голы. Но в плане обороны мы сошли с рельсов. Это связано с тем, как мы дорожим шайбой. Сейчас мы совершаем потери, которые дорого нам обходятся. Не видно настойчивости в защите.

Мы забиваем достаточно голов, но слишком много пропускаем. Можно сказать, что в течение всего сезона мы недостаточно проявляем себя в обороне. Если мы хотим быть успешными в этом аспекте игры, то нужно уметь контролировать игру, быть жесткими и выигрывать единоборства. Нужна хорошая структура», – сказал Беруби.