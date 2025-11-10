  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Анахайм» выиграл 7 матчей подряд в 9-й раз в своей истории. Команда Кенневилла идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ
10

«Анахайм» выиграл 7 матчей подряд в 9-й раз в своей истории. Команда Кенневилла идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ

«Анахайм» выиграл 7 матчей подряд в 9-й раз в своей истории.

«Анахайм» победил «Виннипег» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для команды под руководством Джоэла Кенневилла 7-й подряд. Это 9-й раз в истории клуба, когда победная серия составила 7 или более матчей. Рекорд был установлен в сезоне-2015/16 (11). 

«Дакс» набрали 23 очка в 15 играх и занимают 1-е место в Тихоокеанском дивизионе. В Западной конференции и общей таблице лиги калифорнийцы идут на 2-м месте, уступая «Колорадо» (25 очков в 16 играх). 

В следующем матче «Анахайм» встретится с «Эвеланш» в Денвере. Игра пройдет 11 ноября (начало по московскому времени – 12 ноября в 05:30).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoВиннипег
logoКолорадо
logoНХЛ
logoАнахайм
logoДжоэл Кенневилл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Трактор» сократил Светлакову зарплату на 10 млн рублей, а не на 28 млн (Артур Хайруллин)
1 минуту назад
«Баффало» хочет обменять Георгиева. Экс-вратарь «Рейнджерс» и «Колорадо» провел 2 игры в АХЛ в этом сезоне
27 минут назад
Самсонов о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Не очень это понимаю. В НХЛ человек может прийти на матч любых команд в чем угодно. Какие вообще проблемы?»
сегодня, 07:30
Лео Карлссон набрал 25 очков в 15 играх и делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. Только 4 игрока в истории лиги (среди них Гретцки) достигали такой отметки быстрее в возрасте до 21 года
сегодня, 06:22
Маккиннон единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов НХЛ, набрав 2+3 в матче с «Ванкувером». У него 29 очков и 14 шайб в 16 играх
сегодня, 05:52
НХЛ. «Анахайм» победил «Виннипег», «Колорадо» одолел «Ванкувер», «Каролина» обыграла «Торонто», «Питтсбург» уступил «Лос-Анджелесу»
сегодня, 05:50
КХЛ. «Авангард» против СКА, «Локомотив» в гостях у «Торпедо», «Динамо» Москва примет «Шанхай», ЦСКА сыграет с «Северсталью»
сегодня, 05:10
Плющев о селекции «Авангарда»: «Там должны были быть пробиты 2-3 потолка, а не один. КХЛ, как обычно, спит. Молодые в глухом запасе – и зачем вся дорогостоящая вертикаль?»
сегодня, 04:50
Капризов забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Калгари». У него 22 очка в 17 играх
сегодня, 04:20Видео
Никишин с «+14» в 15 играх идет на 2-м месте по полезности в сезоне НХЛ. У него передача (8-е очко в сезоне), 2 броска, 2 блока и 2 потери за 19:08 против «Торонто»
сегодня, 03:30
Ко всем новостям
Последние новости
Бедард набрал 25 очков за 16 матчей в сезоне НХЛ. Он повторил результат Кэйна – лучший за 35 лет для игроков «Чикаго»
13 минут назад
Лутцев о том, что игроки России U20 хотят играть на ОИ и ЧМ: «Прямо горим желанием, но всему свое время. Хотелось бы показать свой хоккей, но не получается из-за таких проблем»
44 минуты назад
Маккиннон с 2+3 стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке 2 шведских вратаря – Валльстедт из «Миннесоты» с шатаутом и Содерблом из «Чикаго» с 45 сэйвами в матче с «Детройтом»
57 минут назад
Беруби о том, что «Торонто» пропустил 10 голов в 2 последних играх: «Мы сошли с рельсов в плане обороны. Потери обходятся нам дорого, не видно настойчивости в защите»
сегодня, 07:15
Мурашов о дебютном матче в НХЛ: «Особенный вечер для меня, но я всегда хочу приносить команде 2 очка. «Питтсбург» извлечет уроки и будет становиться сильнее»
сегодня, 06:53
Маккиннон вышел на 3-е место по голам в истории «Колорадо» и «Квебека» (381), обогнав Штястны. Выше идут Сакик (625) и Гуле (456)
сегодня, 06:35
Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Ванкувером». У него 5+6 в 16 играх в сезоне
сегодня, 05:58Видео
Перри забросил 7 шайб в первых 10 играх в сезоне НХЛ. Он повторил рекорд Хоу для игроков в возрасте 40+ лет на таком отрезке
сегодня, 05:34
Кросби встретился с Копитаром после матча «Питтсбурга» и «Лос-Анджелеса» и подарил ему свой свитер. Этот сезон – последний для капитана «Кингс» в НХЛ
сегодня, 05:22Фото
Макдэвид об «Эдмонтоне» после 1:9 от «Колорадо»: «Все выглядели вялыми, начиная с меня как лидера. Возможно, не хватило энергии и эмоций. Нам нужно прибавить»
сегодня, 04:36