«Анахайм» выиграл 7 матчей подряд в 9-й раз в своей истории. Команда Кенневилла идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ
«Анахайм» победил «Виннипег» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Джоэла Кенневилла 7-й подряд. Это 9-й раз в истории клуба, когда победная серия составила 7 или более матчей. Рекорд был установлен в сезоне-2015/16 (11).
«Дакс» набрали 23 очка в 15 играх и занимают 1-е место в Тихоокеанском дивизионе. В Западной конференции и общей таблице лиги калифорнийцы идут на 2-м месте, уступая «Колорадо» (25 очков в 16 играх).
В следующем матче «Анахайм» встретится с «Эвеланш» в Денвере. Игра пройдет 11 ноября (начало по московскому времени – 12 ноября в 05:30).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
