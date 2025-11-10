«Анахайм» выиграл 7 матчей подряд в 9-й раз в своей истории. Команда Кенневилла идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ

«Анахайм» выиграл 7 матчей подряд в 9-й раз в своей истории.

«Анахайм » победил «Виннипег » (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Джоэла Кенневилла 7-й подряд. Это 9-й раз в истории клуба, когда победная серия составила 7 или более матчей. Рекорд был установлен в сезоне-2015/16 (11).

«Дакс» набрали 23 очка в 15 играх и занимают 1-е место в Тихоокеанском дивизионе. В Западной конференции и общей таблице лиги калифорнийцы идут на 2-м месте, уступая «Колорадо » (25 очков в 16 играх).

В следующем матче «Анахайм» встретится с «Эвеланш» в Денвере. Игра пройдет 11 ноября (начало по московскому времени – 12 ноября в 05:30).