Маккиннон единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов НХЛ, набрав 2+3 в матче с «Ванкувером». У него 29 очков и 14 шайб в 16 играх

Нэтан Маккиннон единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов НХЛ.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:4 ОТ) и был признан первой звездой. 

На счету 30-летнего канадца стало 29 (14+15) баллов в 16 играх в текущем сезоне. Он единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги. 

В гонке бомбардиров Маккиннон обгоняет ближайших преследователей – форварда «Чикаго» Коннора Бедарда (25 очков в 16 играх, 9+16) и форварда «Анахайма» Лео Карлссона (25 в 15, 10+15) – на 4 очка. 

В гонке снайперов он обошел форварда «Монреаля» Коула Кофилда (12 шайб в 15 играх). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
