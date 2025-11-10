Маккиннон единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов НХЛ, набрав 2+3 в матче с «Ванкувером». У него 29 очков и 14 шайб в 16 играх

Нэтан Маккиннон единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (5:4 ОТ) и был признан первой звездой.

На счету 30-летнего канадца стало 29 (14+15) баллов в 16 играх в текущем сезоне. Он единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги.

В гонке бомбардиров Маккиннон обгоняет ближайших преследователей – форварда «Чикаго » Коннора Бедарда (25 очков в 16 играх, 9+16) и форварда «Анахайма» Лео Карлссона (25 в 15, 10+15) – на 4 очка.

В гонке снайперов он обошел форварда «Монреаля» Коула Кофилда (12 шайб в 15 играх).