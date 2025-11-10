Мурашов о дебютном матче в НХЛ: «Особенный вечер для меня, но я всегда хочу приносить команде 2 очка. «Питтсбург» извлечет уроки и будет становиться сильнее»

Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ за «Питтсбург».

Вратарь «Питтсбурга » Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом » (2:3).

21-летний российский вратарь отразил 24 из 27 бросков в первой игре в лиге.

«Это не тот результат, которого я хотел добиться, которого все мы хотели. Для меня это особенный вечер, но я всегда хочу приносить команде два очка.

Мы извлечем уроки из этого поражения и будем становиться сильнее. В том числе и лично я», – сказал Мурашов, ранее ставший лучшим вратарем октября в АХЛ.