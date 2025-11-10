  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мурашов о дебютном матче в НХЛ: «Особенный вечер для меня, но я всегда хочу приносить команде 2 очка. «Питтсбург» извлечет уроки и будет становиться сильнее»
0

Мурашов о дебютном матче в НХЛ: «Особенный вечер для меня, но я всегда хочу приносить команде 2 очка. «Питтсбург» извлечет уроки и будет становиться сильнее»

Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ за «Питтсбург».

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом» (2:3). 

21-летний российский вратарь отразил 24 из 27 бросков в первой игре в лиге. 

«Это не тот результат, которого я хотел добиться, которого все мы хотели. Для меня это особенный вечер, но я всегда хочу приносить команде два очка. 

Мы извлечем уроки из этого поражения и будем становиться сильнее. В том числе и лично я», – сказал Мурашов, ранее ставший лучшим вратарем октября в АХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Tribune-Review
logoПиттсбург
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoСергей Мурашов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мурашов дебютировал в НХЛ. Вратарь «Питтсбурга» отразил 24 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелесом»
вчера, 21:49
Мурашов дебютирует в НХЛ в матче «Питтсбурга» против «Лос-Анджелеса»
вчера, 17:31
Главные новости
«Трактор» сократил Светлакову зарплату на 10 млн рублей, а не на 28 млн (Артур Хайруллин)
4 минуты назад
«Баффало» хочет обменять Георгиева. Экс-вратарь «Рейнджерс» и «Колорадо» провел 2 игры в АХЛ в этом сезоне
30 минут назад
Самсонов о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Не очень это понимаю. В НХЛ человек может прийти на матч любых команд в чем угодно. Какие вообще проблемы?»
сегодня, 07:30
Лео Карлссон набрал 25 очков в 15 играх и делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. Только 4 игрока в истории лиги (среди них Гретцки) достигали такой отметки быстрее в возрасте до 21 года
сегодня, 06:22
Маккиннон единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов НХЛ, набрав 2+3 в матче с «Ванкувером». У него 29 очков и 14 шайб в 16 играх
сегодня, 05:52
НХЛ. «Анахайм» победил «Виннипег», «Колорадо» одолел «Ванкувер», «Каролина» обыграла «Торонто», «Питтсбург» уступил «Лос-Анджелесу»
сегодня, 05:50
«Анахайм» выиграл 7 матчей подряд в 9-й раз в своей истории. Команда Кенневилла идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ
сегодня, 05:46
КХЛ. «Авангард» против СКА, «Локомотив» в гостях у «Торпедо», «Динамо» Москва примет «Шанхай», ЦСКА сыграет с «Северсталью»
сегодня, 05:10
Плющев о селекции «Авангарда»: «Там должны были быть пробиты 2-3 потолка, а не один. КХЛ, как обычно, спит. Молодые в глухом запасе – и зачем вся дорогостоящая вертикаль?»
сегодня, 04:50
Капризов забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Калгари». У него 22 очка в 17 играх
сегодня, 04:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Бедард набрал 25 очков за 16 матчей в сезоне НХЛ. Он повторил результат Кэйна – лучший за 35 лет для игроков «Чикаго»
16 минут назад
Лутцев о том, что игроки России U20 хотят играть на ОИ и ЧМ: «Прямо горим желанием, но всему свое время. Хотелось бы показать свой хоккей, но не получается из-за таких проблем»
47 минут назад
Маккиннон с 2+3 стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке 2 шведских вратаря – Валльстедт из «Миннесоты» с шатаутом и Содерблом из «Чикаго» с 45 сэйвами в матче с «Детройтом»
сегодня, 07:45
Беруби о том, что «Торонто» пропустил 10 голов в 2 последних играх: «Мы сошли с рельсов в плане обороны. Потери обходятся нам дорого, не видно настойчивости в защите»
сегодня, 07:15
Маккиннон вышел на 3-е место по голам в истории «Колорадо» и «Квебека» (381), обогнав Штястны. Выше идут Сакик (625) и Гуле (456)
сегодня, 06:35
Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Ванкувером». У него 5+6 в 16 играх в сезоне
сегодня, 05:58Видео
Перри забросил 7 шайб в первых 10 играх в сезоне НХЛ. Он повторил рекорд Хоу для игроков в возрасте 40+ лет на таком отрезке
сегодня, 05:34
Кросби встретился с Копитаром после матча «Питтсбурга» и «Лос-Анджелеса» и подарил ему свой свитер. Этот сезон – последний для капитана «Кингс» в НХЛ
сегодня, 05:22Фото
Макдэвид об «Эдмонтоне» после 1:9 от «Колорадо»: «Все выглядели вялыми, начиная с меня как лидера. Возможно, не хватило энергии и эмоций. Нам нужно прибавить»
сегодня, 04:36
«Каролина» выиграла 4 матча подряд и делит лидерство на Востоке с «Нью-Джерси» и «Монреалем». У всех команд по 22 очка в 15 играх
сегодня, 03:55