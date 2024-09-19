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  • «Салават» о травме Кузьмина: «Глеб отправился на лечение в Москву. Состояние игрока стабильное. Мы с нетерпением ждем его возвращения»
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«Салават» о травме Кузьмина: «Глеб отправился на лечение в Москву. Состояние игрока стабильное. Мы с нетерпением ждем его возвращения»

«Салават Юлаев» сообщил, что Глеб Кузьмин отправился на лечение в Москву.

Нападающий «Салавата» ранее получил травму. Он врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Глеб Кузьмин отправился на лечение в Москву. Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку.

В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждем с нетерпением его возвращения. Даже сейчас наш хоккеист показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться на лед.

Большую благодарность хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает Городской клинической больнице №21 города Уфы и Республиканской клинической больнице им. Г.Г.Куватова за оперативную помощь», – говорится в сообщении клуба.

Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
травмы
logoКХЛ
logoГлеб Кузьмин
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