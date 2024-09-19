Черкас о травме Кузьмина: «В Европе и Северной Америке строго наказывают за подобные толчки. Судейскому комитету КХЛ нужно внести коррективы в правила»

Сергей Черкас высказался о реакции судей на эпизод с травмой Глеба Кузьмина.

Нападающий «Салавата» врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда » Дарреном Дитцем . Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Очень странно и очень спокойно отреагировали, а точнее, не отреагировали спортивная общественность и судьи КХЛ на тяжелейшую травму игрока «Салавата Юлаева » Глеба Кузьмина .

Мне кажется, этот эпизод вынуждает нас еще раз посмотреть на то, насколько опасны такие ситуации, если не сделать коррекцию в правилах. Они могут привести к серьезной травме и к инвалидности.

Дитц, казалось, не очень сильно подтолкнул Кузьмина, но тем не менее придал ему дополнительное ускорение. Нападающий уже не смог справиться с такой скоростью и влетел головой в борт.

Мне кажется, в КХЛ надо сделать поправки в правилах. В Европе и Северной Америке давно обратили внимание на подобные эпизоды. Там очень строго наказывают за подобные толчки и разъясняют хоккеистам, что так играть нельзя.

В России это не первый такой случай. Точно такой же эпизод произошел два года назад в матче ВХЛ , когда нападающего «СКА-Нева» Кирилла Танкова точно так же толкнули, он влетел в борт и потом перенес тяжелейшую операцию, очень долго восстанавливался. Тогда все закончилось хорошо, чем закончится история с Кузьминым – неизвестно.

Думаю, судейскому комитету КХЛ необходимо обратить на это внимание и внести коррективы в правила, а не придумывать отмененные голы, не искать какие-то нарушения в матчах. Судьи начинают играть решающую роль, вместо того чтобы судить. Решающую роль надо отдать игрокам соперничающих команд», – сказал заслуженный тренер России Сергей Черкас.

Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу