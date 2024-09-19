Кузьмин – болельщикам «Салавата»: «Всем спасибо за поддержку, я это очень ценю! Всех люблю»
Глеб Кузьмин поблагодарил болельщиков за поддержку.
Нападающий «Салавата» ранее получил травму. Он врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
«Всем спасибо большое за поддержку, я это очень ценю!
Со временем всем вам отвечу, всех люблю», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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