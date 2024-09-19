Кузьмин – болельщикам «Салавата»: «Всем спасибо за поддержку, я это очень ценю! Всех люблю»

Глеб Кузьмин поблагодарил болельщиков за поддержку.

Нападающий «Салавата» ранее получил травму. Он врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Всем спасибо большое за поддержку, я это очень ценю!

Со временем всем вам отвечу, всех люблю», – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Глеб Кузьмин .