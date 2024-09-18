Щитов о травме Кузьмина: «Если бы заложил вираж влево, то мог сместить корпус и остаться на ногах, возможно. Не думаю, что Дитц виноват, нарушения не было»

Никита Щитов прокомментировал эпизод с травмой Глеба Кузьмина.

Нападающий «Салавата» врезался головой в борт после столкновения с защитником «Авангарда » Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

– На мой взгляд, нарушения со стороны Даррена Дитца не было, в игре ему тоже не дали штраф. Обычно защитники, когда идет атака на нападающего, рукой немного контролируют корпус, так отталкивают. Там и до борта было расстояние приличное.

Дело в том, что у Кузьмина была очень большая скорость. Если бы он заложил вираж в левую сторону, то, возможно, смог сместить свой корпус и остаться на ногах.

А так у него пошло движение на этой же скорости в сторону борта, плюс его подтолкнули, ноги вылетели – и произошел вот такой ужасный несчастный случай.

Я не думаю, что Дитц виноват. Хоккей – это игра динамичная, очень быстрая и может произойти несчастье. Хочется только пожелать Кузьмину скорейшего выздоровления.

– На предсезонке серьезную травму получил игрок «Металлурга» Даниил Вовченко. Это уже тенденция или только совпадение?

– Просто дело в том, что хоккей – это экстремальный вид спорта. Ты можешь быть хорошо размятым, подготовленным к игре, но произойдет то, что от тебя не зависит. Можешь сделать вираж не в ту сторону, у тебя может вылететь конек.

Много чего может быть. Можешь при падении руку не успеть выставить или не туда поставить. Вот я недавно, полтора месяца назад, катался на большой скорости, у меня вылетел конек и я сломал ключицу. К сожалению, любая игра, любая тренировка, может быть последней для хоккеиста в карьере.

Как бы это ни звучало, но такое может быть. Вы знаете, сколько шайб попадает в лицо? Ужас. Поэтому дай бог, чтобы травмы обходили хоккеистов стороной, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу