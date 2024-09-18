Сушинский о «Металлурге»: «Войдет в русло, начнет играть по-другому. Мы знаем про чемпионский синдром, когда команда ни шатко ни валко начинает следующий сезон»

Максим Сушинский оценил старт «Металлурга» в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Магнитогорский клуб одержал 1 победу в 6 матчах и занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ .

В прошлом сезоне команда под руководством Андрея Разина выиграла Кубок Гагарина.

«Полно команд. «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Трактор». Очень много команд, все они хорошо укомплектовались. Думаю, что «Металлург» еще наберет свои очки. И все мы знаем про чемпионский синдром.

Многие команды, которые становились чемпионом в одном сезоне, иногда ни шатко ни валко начинают следующий сезон. Думаю, «Металлург» еще войдет в свое русло и начнет играть по-другому», – сказал бывший форвард «Металлурга » и сборной России.