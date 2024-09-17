«Металлург» опустился на последнее место на Востоке. «Нефтехимик» идет первым

«Металлург» занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина не одержала ни одной победы в основное время в 6 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

В нынешнем сезоне «Металлург » выиграл один матч – у СКА (5:4 ОТ).

Магнитогорский клуб опустился на последнее место в таблице Востока.

21 сентября «Металлург» примет «Нефтехимик », который на данный момент возглавляет таблицу Восточной конференции.

Разин и Леонтьев работали вместе 10 лет. Когда же они поссорились?