«Металлург» опустился на последнее место на Востоке. «Нефтехимик» идет первым
«Металлург» занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина не одержала ни одной победы в основное время в 6 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
В нынешнем сезоне «Металлург» выиграл один матч – у СКА (5:4 ОТ).
Магнитогорский клуб опустился на последнее место в таблице Востока.
21 сентября «Металлург» примет «Нефтехимик», который на данный момент возглавляет таблицу Восточной конференции.
Разин и Леонтьев работали вместе 10 лет. Когда же они поссорились?
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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