Владимир Плющев: «Разин рановато корону надел. Он позволяет себе вещи, которые нельзя допускать. Немножечко переоценил свои силы и возможности»

Владимир Плющев высказался о выступлении «Металлурга» на старте сезона-2024/25.

– В чем причина провального старта «Металлурга», помимо отсутствия пятерых ведущих хоккеистов?

– Когда на старте сезона многие тренеры сетуют, что у них много игроков в лазарете, это говорит о том, что была неправильно спланирована предсезонная подготовка. Если игроки не готовы, то они получают травмы на ровном месте.

На это налетели и лидеры «Авангарда», и в СКА большие проблемы, и в других командах. Травмы в начале сезона – это однозначно неготовность организма к тем нагрузкам, которые им предлагаются в чемпионате.

– Не может ли быть дело в кризисе второго сезона, когда игроки уже не такие голодные и просто не так отдаются на льду после чемпионства?

– Я думаю, что дело в психологии. В том числе в психологии главного тренера. Немножко, по-моему, рановато корону надел Разин.

Он позволяет себе вещи, которые нельзя допускать. Увод команды с площадки, оскорбление своих коллег по цеху… Это все говорит о том, что немножечко он переоценил свои силы и возможности.

– Как скоро уральцы выйдут из кризиса, по-вашему?

– Зависит от того, насколько тренер сможет себя взять в руки. Перестроить команду, психологию, убедить игроков в своей правоте и дальше работать без всяких капризов, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Металлург» опустился на последнее место на Востоке. «Нефтехимик» идет первым