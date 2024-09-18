Агент Князев: «Разин – требовательный и эмоциональный тренер. Гребенкин тоже с характером. Может, в каких-то ситуациях это выливалось в недопонимание»
Кирилл Князев рассказал о взаимоотношениях Андрея Разина с Никитой Гребенкиным.
По окончании сезона-2023/2024 форвард перешел из «Металлурга» в «Торонто».
«Были у них определенные моменты, как позитивные, так и негативные. Но это спорт и от этого никуда не деться.
Воспитывал его с разных сторон? Разин – требовательный и эмоциональный тренер. Никита тоже с характером. Где-то, может, в каких-то ситуациях это выливалось в недопонимание», – сказал хоккейный агент Кирилл Князев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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