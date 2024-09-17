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  • Плющев об игре «Металлурга»: «Разин все время высказывается, что у него много травмированных. Это говорит лишь о том, что была неправильно проведена предсезонная подготовка»
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Плющев об игре «Металлурга»: «Разин все время высказывается, что у него много травмированных. Это говорит лишь о том, что была неправильно проведена предсезонная подготовка»

Владимир Плющев высказался о выступлении «Металлурга» на старте сезона-2024/25.

Клуб тренера Андрея Разина проиграл в 4 последних матчах.

«Главный тренер «Металлурга» все время высказывается, что у него много больных и травмированных игроков. Это говорит лишь о том, что была неправильно спланирована и проведена предсезонная подготовка.

Когда игроки травмируются в первых матчах сезона, это значит, что хоккеисты не готовы к той борьбе, которую им предлагает соперник. Это аксиома. Получается, что игроки просто не были подготовлены так, как должны были.

Плюс ко всему имели место некоторые неадекватные действия главного тренера «Металлурга» по отношению к своим коллегам и болельщикам. Все-таки нельзя нарушать этические нормы и позволять себе то, что не позволяется в любом приличном обществе.

Я сейчас о моменте, когда Разин увел команду со льда и пресс-конференции, где он совершенно неэтично повел себя в сторону своего коллеги из «Нефтехимика», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoМеталлург Мг
травмы
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoАндрей Разин
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