Кожевников о Ничушкине: «Дай бог, чтобы хотения всяких гадостей отпали насовсем. Ему же не 40 лет, он в расцвете сил, все зависит только от него»

Александр Кожевников поделился мнением о ситуации с Валерием Ничушкиным.

Ранее 29-летний форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. В мае он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо» сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

«Ничушкин – классный игрок. Дай бог, чтобы все хотения всяких гадостей отпали насовсем. Что тут сказать, жизнь есть жизнь.

Важно, что в «Колорадо » в него верят, ждут его. Это очень сильная поддержка – когда за тебя бьются. Думаю, это поможет ему расшевелиться.

А то, что много пропустил, проблемой не считаю. Ему же не 40 лет, он молодой, в самом расцвете сил. Так что все будет зависеть только от него», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .