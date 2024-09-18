Кожевников о Ничушкине: «Дай бог, чтобы хотения всяких гадостей отпали насовсем. Ему же не 40 лет, он в расцвете сил, все зависит только от него»
Александр Кожевников поделился мнением о ситуации с Валерием Ничушкиным.
Ранее 29-летний форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. В мае он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В «Колорадо» сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
«Ничушкин – классный игрок. Дай бог, чтобы все хотения всяких гадостей отпали насовсем. Что тут сказать, жизнь есть жизнь.
Важно, что в «Колорадо» в него верят, ждут его. Это очень сильная поддержка – когда за тебя бьются. Думаю, это поможет ему расшевелиться.
А то, что много пропустил, проблемой не считаю. Ему же не 40 лет, он молодой, в самом расцвете сил. Так что все будет зависеть только от него», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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